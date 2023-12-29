سافر عبر مطار تونس قرطاج... محاكمة عائد من صفوف داعش الارهابي

جلبت صباح اليوم الجمعة الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة موقوف في العقد الثالث من العمر متهم بالانضمام خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي ،وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية .



باستنطاق المتهم صرح انه خلال سنة 2013 اتصل به شخص يعرفه و كان متواجد في سوريا وقد طلب منه التوجه الى سوريا لغاية مساعدة النازحين وتقديم أعمال الاغاثة ، وذلك عبر قيادة سيارة الاسعاف فاستجاب له وسافر الى تركيا عبر مطار تونس قرطاج وعند وصوله الى مطار اسطنبول التقى به شخص سوري أين مكنه من الدخول الى ريف الاذقية... موضحا انه استقر في دار ضيافة وتلقى تدريبات ثم اوهمهم انه يشكو بأوجاع بساقه لأن الاوضاع كانت سيئة للغاية بعد سماع دوي قنابل واطلاق نار كثيف فاتصل بوالده ورجع له ذات النفر واخرجه من سوريا الى تركيا أين استقل الطائرة وعاد الى تونس .





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وافاد انه عند العودة الى تونس تولى والده اقتطاع تذكرة له للعودة الى تونس وافاد انه عند العودة الى تونس أجرى عملية جراحية نافيا ان يكون تعرض لاصابة جعلته يعود الى تونس .



وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.