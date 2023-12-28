جامعة التعليم الثانوي تستنكر "السياسات الخرقاء" لوزارة الشباب والرياضة وتحملها مسؤولية كل ما سينتج عنها‎

استنكرت الخميس 28 ديسمبر، الجامعة العامة للتعليم الثانوي "مواصلة" وزارة الشباب والرياضة "عدم الايفاء بتعهداتها" في علاقة بما تم الاتفاق عليه لفائدة أساتذة التربية البدنية.



ووصفت جامعة التعليم الثانوي السياسات التي تنتهجها الوزارة ب"السياسات الخرقاء" وحملتها مسؤولية كل ما سينتج عنها مؤكدة انها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الاساتذة بكل الاشكال النضالية المتاحة.



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