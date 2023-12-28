عامين سجنا في حق محامي معروف

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الحكم بعامين سجنا في حق محامي معروف مدة عامين اثنين من أجل تهم تتعلق بنسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي والاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريمه بالمليم الرمزي وذلك في القضية التى رفعتها ضده قاضية على خلفية تدوينات فايسبوكبة..

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