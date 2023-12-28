بدموع وتأثر كبير العميد حسام الدين الجبابلي يوجه تحية لأمهات وزوجات وأبناء شهداء الأمنيين والعسكريين

وقال الجبابلي الي ان هذه العملية هي بمثابة الهدية لعائلات شهداء الامنيين والعسكريين مشيرا الي انه وفي اطار عمل مؤسسة فداء كان هناك لقاء مع عائلات عدد من شهداء الامنيين والعسكريين.وتابع الجبابلي بتأثر كبير " تحية لزوجة العسكري والامني، تحية لأم العسكري والامني تحية لأبنائهم، تحية ليهم بالحق الي هوما اعطاو المشعل والي ابناؤهم ووالديهم قدموا دمهم لتونس".