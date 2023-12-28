بدموع وتأثر كبير العميد حسام الدين الجبابلي يوجه تحية لأمهات وزوجات وأبناء شهداء الأمنيين والعسكريين

أكد الخميس 28 ديسمبر، العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني نجاح عملية جبال القصرين التي أسفرت الاربعاء 27 ديسمبر عن القضاء على 3 عناصر ارهابية .
وقال الجبابلي الي ان هذه العملية هي بمثابة الهدية لعائلات شهداء الامنيين والعسكريين مشيرا الي انه وفي اطار عمل مؤسسة فداء كان هناك لقاء مع عائلات عدد من شهداء الامنيين والعسكريين.
وتابع الجبابلي بتأثر كبير " تحية لزوجة العسكري والامني، تحية لأم العسكري والامني تحية لأبنائهم، تحية ليهم بالحق الي هوما اعطاو المشعل والي ابناؤهم ووالديهم قدموا دمهم لتونس".
وقال الجبابلي الي ان هذه العملية هي بمثابة الهدية لعائلات شهداء الامنيين والعسكريين مشيرا الي انه وفي اطار عمل مؤسسة فداء كان هناك لقاء مع عائلات عدد من شهداء الامنيين والعسكريين.
وتابع الجبابلي بتأثر كبير " تحية لزوجة العسكري والامني، تحية لأم العسكري والامني تحية لأبنائهم، تحية ليهم بالحق الي هوما اعطاو المشعل والي ابناؤهم ووالديهم قدموا دمهم لتونس".
وكانت الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعُومة بوحدات جيش الطيران تمكنوا يوم الأربعاء من القضاء على ثلاثة إرهابيين بجبال القصرين وحجز عدد من الأسلحة والذخيرة والمُتفجرات.
وتم ذلك إثر عمل استخباراتي ميدانى مُشترك بين وحدات من الحرس الوطني ونظيرتها من الجيش الوطني.
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