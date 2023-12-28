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فظيع... وفاة نادل وحريف طعنا بموس

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 11:40 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اذنت أمس الأربعاء النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت برفع جثتين لمصالح الطب الشرعي كما اذنت بفتح بحث في الغرض .

وتفيد المعطيات المتوفرة ان خلافا نشب بين نادل بمقهى وحريف من ذوي السوابق العدلية فقام هذا الأخير بطعن النادل في ثلاث مناسبات ليتمكن النادل من افتكاك الموس وطعن الحريف في القلب ليتوفى على عين المكان وبنقل النادل للمستشفى توفى بدوره متأثرا بالطعنات التى تلقاها.


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