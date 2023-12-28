تدشين وحدة فندقية جديدة من فئة 5 نجوم بمدينة دوز

أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، على افتتاح وحدة فندقية جديدة "The Residence-Douz" من فئة خمسة نجوم بمدينة دوز، بحضور والي قبلي محمد الطيب خليفي.وأكد الوزير أن هذه الوحدة السياحية الجديدة تعتبر إضافة هامة للمنتوج السياحي بولاية قبلي وفي الجنوب التونسي بصفة عامة باعتبار القيمة الاستثمارية العالية لهذا المشروع التونسي السنغفوري والتي تجاوزت 55 مليون دينار.

كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤكد التوجه والاسترتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة نحو الارتقاء بجودة المنتوج وتوفير خدمات عالية الجودة للحريف التونسي والأجنبي خاصة وأن هذا النزل سيؤمن عديد الخدمات في إطار تنويع العرض السياحي ومنها سياحة الأعمال والمؤتمرات، إضافة إلى السياحة الاستشفائية والثقافية.وأبرز أن هذا النزل حافظ في تصميمه على الطابع المعماري التراثي للجهة وتوفرت فيه كل المواصفات لتأمين الإقتصاد في المياه وفي الطاقة والرسكلة وغيرها، فضلا عن كونه حافظ على التجديد في النمط السياحي مع التوجه نحو دعم السياحة الثقافية لافتا إلى ان هذا المشروع الهام يؤكد استعادة ثقة المستثمرين، وخاصة العلامات السياحية الكبرى، ف