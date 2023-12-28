الزهراء: مداهمة أمنية لوكر مشبوه تطيح بمروج الكوكايين وإيقاف منحرف محكوم ب40 سنة سجنا ومحل 11 منشور تفتيش

تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف واثر مداهمة أمنية من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 40 سنة سجنا وإيقاف اخطر مروج مخدرات بالجهة.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر عمل استعلامي و ميداني وبعد ورود معلومات مفادها تعمد نفر قاطن جهة الزهراء ترويج مخدر الكوكاين و تحوزه علي كمية هامة منه أين تم ترصده لعدة أيام ودراسة محيط مقر إقامته ومن ثم مداهمته بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية ببنعروس حيث تم ضبط 3 انفار بصدد استهلاك المادة المخدرة المذكورة أعلاه وحجز حوالي 500 غرام من الكوكاين ومبلغ مالي قدره 12.500 دينار و قوارير غاز مشل الحركة وآلات حادة وسيف...

بعرض هوياتهم علي الناظم الآلي تبين أن أحدهم محل 11 منشور تفتيش من أجل "إصدار صكوك بدون رصيد" ومحل أحكام قضائية بالسجن لمدة 40 سنة.



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بمراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بذوي الشبهة ومواصلة الأبحاث على مستوى فرقة الشرطة العدلية حمام الأنف.

