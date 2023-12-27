رفض الإفراج عن عبير موسي

رفض عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي.



ويذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقّ عبير موسي، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت تنقلها إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

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