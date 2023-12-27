الديوانة: حجز كميات من المصوغ والأحجار الكريمة المهربة بقيمة تناهز الـ600 ألف دينار

تمكّنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي مفاده تحوّز أحد الأشخاص على كميّة من الذّهب المهرّب والمتاجرة به على خلاف الصيغ القانونية، من حجز كميات من المصوغ والأحجار الكريمة المهرّبة بجهة تونس الكبرى، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للديوانة اليوم الأربعاء.



ووفق بلاغ للديوانة، تم تفتيش محل تابع للشخص المذكور بجهة تونس الكبرى، إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة، ليقع العثور داخله على كميّة من المصوغ والأحجار الكريمة، حيث تبيّن أنّه لا يملك في شأنها أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها كما أن كمية المصوغ التي تم ضبطها لا تحمل الطابع القانوني، وبلغت قيمتها التقديرية قبل تعييرها بما يناهز الـ 600 ألف دينار.





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هذا وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإثر استشارة النيابة العمومية، أذنت لإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث والتحري.