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الطبوبي : الحوار الاجتماعي دلالة على تقدم الشعوب

Publié le Mercredi 27 Decembre 2023 - 13:05 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لموقع ''الشعب نيوز'' إنه لا يمكن القول ان الحوار الاجتماعي في تونس يعيش أحلك فتراته، مشيرا في المقابل إلى وجود تعثر في هذا الملف.

واعتبر الطبوبي على هامش أشغال الجامعة النقابية السنوية التي ينظمها قسم المرأة والشباب العامل، أمس الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أن الحوار الاجتماعي يمثل دلالة على تطور الشعوب.

...

وأكد أنه لا يمكن حل الخلافات إلا عبر الحوار والنقاش حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي وصفه بالصعب



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