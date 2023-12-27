الجورشي: مشروع سعيّد سليم لكنه غير قابل للتجسيد والديمومة

قال الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، إنه رغم محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد توضيح مشروعه لكن عموم التونسيين لم يتمكنوا من فهمه.



وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر صلاح الدين الجورشي، أن رئيس الدولة يعمل على تركيز البناء القاعدي و"هذا المشروع سليم لكنه غير قابل للتجسد على أرض الواقع وغير قابل للديمومة" وفق تقديره.





...



وفيما يتعلق بالمعارضة، لاحظ الجورشي أن المعارضة التونسية ضعيفة وتم استضعافها أكثر وليست لها القدرة على التوافق مما مكّن رئيس الجمهورية من تفكيكها بسرعة قياسية.



وأبرز ضيف شمس أف أم، بأن تناقضات المعارضة أضعفتها وبقيت ظاهرة صوتية وغير قادرة على الفعل مشيرا إلى أن ذكاء المعارضة ضعيف وقائمة على التجزؤ والإقصاء المتبادل.



ولفت الجورشي إلى أن حركة النهضة على سبيل المثال وجدت نفسها غير قادرة على توفير الثقة للآخرين كي يثقوا فيها ومن جهة أخرى فإن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هي ظاهرة قائمة على إقصاء الآخرين وعلى محاولة إعادة الإنفراد بالسلطة.



هذا ودعا الكاتب والباحث السياسي إلى ضرورة إطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.



وفيما يتعلق بالمعارضة، لاحظ الجورشي أن المعارضة التونسية ضعيفة وتم استضعافها أكثر وليست لها القدرة على التوافق مما مكّن رئيس الجمهورية من تفكيكها بسرعة قياسية.وأبرز ضيف شمس أف أم، بأن تناقضات المعارضة أضعفتها وبقيت ظاهرة صوتية وغير قادرة على الفعل مشيرا إلى أن ذكاء المعارضة ضعيف وقائمة على التجزؤ والإقصاء المتبادل.ولفت الجورشي إلى أن حركة النهضة على سبيل المثال وجدت نفسها غير قادرة على توفير الثقة للآخرين كي يثقوا فيها ومن جهة أخرى فإن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هي ظاهرة قائمة على إقصاء الآخرين وعلى محاولة إعادة الإنفراد بالسلطة.هذا ودعا الكاتب والباحث السياسي إلى ضرورة إطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.