القضاء يبرأ سامي الطاهري مجددا من هذه التهمة

قضت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد القرار القضائي في الطور الابتدائي الصادر ضد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه بخصوص القضية التي كان رفعها عليه رئيس مرصد رقابة عماد الدائمي من أجل الثلب والتشويه والادعاء بالباطل وفق ما ورد في ملف القضية التى حوكم فيها ابتدائيا بالبراءة .وكان رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي، أعلن في سبتمبر 2021 أنه قام بايداع شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل المكلف بالاعلام بتهمة الثلب والتشويه والادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل، بعد التدوينة التي نشرها الطاهري وصرح فيها أن "آل الدايمي لصوص ومبيضو أموال ".