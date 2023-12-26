Babnet

القضاء يبرأ سامي الطاهري مجددا من هذه التهمة

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 15:47 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قضت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد القرار القضائي في الطور الابتدائي الصادر ضد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه بخصوص القضية التي كان رفعها عليه رئيس مرصد رقابة عماد الدائمي من أجل الثلب والتشويه والادعاء بالباطل وفق ما ورد في ملف القضية التى حوكم فيها ابتدائيا بالبراءة .
أخبار ذات صلة:
عماد الدايمي يقاضي سامي الطاهري بتهمة الثلب والادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل...

وكان رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي، أعلن في سبتمبر 2021 أنه قام بايداع شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل المكلف بالاعلام بتهمة الثلب والتشويه والادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل، بعد التدوينة التي نشرها الطاهري وصرح فيها أن "آل الدايمي لصوص ومبيضو أموال ".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279368


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:08 Tunis
All Radio in One    
*.*.*