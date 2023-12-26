فاطمة المسدي تؤكد وجود تلاعب بالمنظومة الإعلامية للملكية العقارية وتدعو النيابة العمومية للتحرّك

أكدت النائبة في البرلمان، فاطمة المسدي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وجود تلاع بالمنظومة الإعلامية للملكية العقارية وهو أمر خطير ويتطلب تدخل فوري.



وخلال استضافتها في ماتينال اذاعة شمس، تحدثت فاطمة المسدي عن تلاعب أحد المواطنين في قبلي بملكية قطعة أرض وقالت إن حافظ الملكية العقارية المعين منذ سنة 2018 أو المسؤول عن الإعلامية يتحمل المسؤولية.







حول نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية: 'ليست مقاطعة سياسية بل هناك شعور بالإحباط'

ودعت النيابة العمومية ووزير العدل للتحرّك مشيرة إلى أنها على استعداد لمدهم بما لديها من معطيات.واعتبرت فاطمة المسدي في تعليقها على نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، أن هذه النسبة "ليست مقاطعة سياسية بل هناك شعور بالإحباط".وأضافت "عادي جدا أن تكون النسبة ضعية خاصة وأننا لأول مرة ننظم انتخابات محلية والتونسيين سئموا من الانتخابات".وتابعت المسدي بأن العشرية السوداء التي مرت بها البلاد جعلت التونسيين يقبلون على الانتخابات أملا في إحداث تغيير لكن على مدار السنوات الفارطة لم يشعر التونسيين بوجود أي تغيير في حياتهم مما جعلهم يقاطعون الانتخابات.كما لفتت إلى أن تدني نسبة المشاركة لا يعود لدعوات المعارضة بالمقاطعة وقالت "المعارضة دعت للخروج إلى الشارع لكن المواطنين لم يستجيبوا لها وحتى عندما تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم نر اي احتجاج أو تحرك".وأشارت النائبة في البرلمان إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا كبيرا مصرحة "التونسيون سيشاركون في الانتخابات الرئاسية فمن يريد إنقاذ المسار سيتجندون للتصويت للرئيس قيس سعيد ومن يريد الإطاحة بالمسار سيصوتون ضدّه".