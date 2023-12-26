كان يحمل كنية " أبو سيف الهاشمي" ... 8 سنوات سجنا لطالب مغربي تبنى الفكر الجهادي ورصد هذه الأهداف في تونس

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس ب8 سنوات سجنا في حق طالب مغربي من اجل تهمتي الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي والعزم المقترن على السفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ... وذلك على خلفية تبنيه للفكر السلفي الجهادي التكفيري واستغلاله لحسابات الكترونية منها التلغرام و الاتصال والتواصل مع عناصر ارهابية داعشية إضافة الى تواصله مع المشرفين على شبكات التسفير الى بؤر التوتر وقد تبين انه معروف بكنية أبو سيف الهاشمي وقد كان يتواصل مع عنصر سلفي معروف بكنية" أبو عائشة" الذي كان ينشط بدوره في شبكات التسفير.



باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وصرح انه لا يحمل أي فكر سلفي جهادي وانه كان معروف بكنية "أبو سيف الهاشمي" وان نفر يدعى "أبو مهند " مكنه من حساب التلغرام واصبح يستعمله ويتواصل بواسطته مع نفر يحمل حساب "أبو عائشة" ليساعده للتحول من المغرب الى تونس ولاحظ انه لم يستفسر أبو عائشة عن التوجه الى سوريا بل الى ليبيا بغاية العمل ...

موضحا انه الى جانب حساب "أبو سيف الهاشمي" فانه كان يحمل حساب "ابو يوسف" وبمجابهته بالاختبارات الفنية التى بينت انه كان يقوم بعمليات بحث لمنطقة قرطاج والمرسى اكد انه اطلع عليها بغاية السياحة لا غير وبمجابهته بعمليات البحث التى كان يقوم بعمليات بحث عبر الانترنت على الجيش الوطني وثكناته انكر المتهم ما نسب إليه .



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وبمجابهته بتواصله مع اشخاص يحملون كنية أبو عائشة و أبو مهند أكد انها هويات عادية بالنسبة له .