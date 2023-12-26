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الياس الشواشي: " أوضاع والدي الصحية مترديٌة و خطيرة وهو لا يقدر على المشي بسهولة ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر"

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 08:21 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نشرت عائلة الوزير السابق غازي الشواشي الاثنين بيانا اكدت فيه ان المحامين لم يتمكنوا من زيارة غازي الشواشي وان أوضاعه الصحية مترديٌة و خطيرة، لا يقدر على المشي بسهولة، ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر.

وأوضح البيان الذي وقعه الياس الشواشي ابن الوزير السابق ان " غازي الشواشي، يحمل orthése cervicale ، و لحد الساعة لم يسمح له من نقله الى المستشفى".

...

وأضاف " زد على ذلك و بعد قرار التمديد في الايقاف دخل والدي في حالة اعتزال بزنزانته رافضا التعامل مع ادارة السجن و الوظيفة القضائية، عدم أخذ الدواء علما انه يعاني من أمراض مزمنة، عدم الخروج الى الساحة او قبول القفة، مقاطعة مقابلة المحامين و العائلة."
وتابع "المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام، فقط اكل بعض الخبز و الماء لا غير...


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