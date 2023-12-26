الياس الشواشي: " أوضاع والدي الصحية مترديٌة و خطيرة وهو لا يقدر على المشي بسهولة ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر"

نشرت عائلة الوزير السابق غازي الشواشي الاثنين بيانا اكدت فيه ان المحامين لم يتمكنوا من زيارة غازي الشواشي وان أوضاعه الصحية مترديٌة و خطيرة، لا يقدر على المشي بسهولة، ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر.



وأوضح البيان الذي وقعه الياس الشواشي ابن الوزير السابق ان " غازي الشواشي، يحمل orthése cervicale ، و لحد الساعة لم يسمح له من نقله الى المستشفى".





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وأضاف " زد على ذلك و بعد قرار التمديد في الايقاف دخل والدي في حالة اعتزال بزنزانته رافضا التعامل مع ادارة السجن و الوظيفة القضائية، عدم أخذ الدواء علما انه يعاني من أمراض مزمنة، عدم الخروج الى الساحة او قبول القفة، مقاطعة مقابلة المحامين و العائلة."

وتابع "المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام، فقط اكل بعض الخبز و الماء لا غير...

