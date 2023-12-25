Babnet

وزيرة العدل تلتقي مجموعة من المبلغين عن الفساد وتؤكد على أهمية تطبيق القانون على الجميع

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الإثنين في لقائها بمجموعة من المبلغين عن الفساد، أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضيه تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا.
أخبار ذات صلة:
المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد تدعو رئيس الجمهورية الى التعجيل بحماية المبلغين عن الفساد...

وعرض هؤلاء المبلّغين، وفق بلاغ للوزارة، جملة من مشاغلهم، لاسيما في ما يتصل بصعوبات يواجهونها بسبب قيامهم بالإبلاغ عن ممارسات مثلت ضربا من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات، مع طلب تطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين.
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية يدعو إلى حماية المبلّغين عن الفساد...

...

وفي هذا الجانب، اعتبرت الوزيرة أن " مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام هو جزء من حرب التحرير الوطني التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279330


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 20:21 Tunis
All Radio in One    
*.*.*