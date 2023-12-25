وزيرة العدل تلتقي مجموعة من المبلغين عن الفساد وتؤكد على أهمية تطبيق القانون على الجميع

أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الإثنين في لقائها بمجموعة من المبلغين عن الفساد، أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضيه تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا.وعرض هؤلاء المبلّغين، وفق بلاغ للوزارة، جملة من مشاغلهم، لاسيما في ما يتصل بصعوبات يواجهونها بسبب قيامهم بالإبلاغ عن ممارسات مثلت ضربا من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات، مع طلب تطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين.