كيف ومتى يمكنك رؤية محطة الفضاء الدولية بالعين المجردة فوق مدينتك؟

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، أنه سيكون بإمكانها رصد محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقتين مختلفين من يوم 26 ديسمبر، لمدة إجمالية تبلغ ثماني دقائق.



ومثل هذه المشاهدة ليست نادرة، ولكن مرورها مرتين في المساء أو الصباح في بعض المناطق من العالم يعد أمرا مميزا، وستتطلب ذلك ظروف الطقس المناسبة لمشاهدة المختبر المداري البالغ طوله 73 مترا (240 قدما) على ارتفاع نحو 400 كم فوق مستوى سطح البحر.





وستكون المحطة الفضائية مرئية بالعين المجردة، بحيث ستكون ثالث ألمع جسم في السماء ليلا بعد القمر والزهرة. وتعود إمكانية رؤية محطة الفضاء الدولية إلى انعكاس ضوء الشمس، على غرار الطريقة التي نرى بها القمر.ويمكن استخدام البوصلة المدمجة في الهواتف الذكية لتحديد الموقع بدقة. ووفقا لموقع Spot the Station التابع لوكالة ناسا، فإنك تحتاج أولا إلى فهم الارتفاع الذي ستكون فيه المحطة مرئية وأين ستظهر وتختفي عن الأنظار.وستظهر محطة الفضاء الدولية في أوقات مختلفة باختلاف الموقع الذي سيكون فيه مراقب السماء، أو ربما لن تظهر للبعض على الإطلاق.وللتحقق بالضبط من موعد حدوث الرؤية فوق مدينتك يمكن اعتماد موقع Spot the Station التابع لناسا، أو تنزيل التطبيق عبر المتجر الإلكتروني في هواتف "أندرويد" وiOS.ويوفر كل من الموقع والتطبيق إمكانات ومعلومات إضافية لتوسيع تجربة تتبع محطة الفضاء الدولية (ISS) لكل من مراقبي النجوم العاديين ومساعدي ناسا.تم إنشاء التطبيق بواسطة برنامج محطة الفضاء الدولية في مديرية مهام العمليات الفضائية التابعة لناسا ومركز التميز للابتكار التعاوني.وأطلقت ناسا تطبيق Spot the Station في نوفمبر الماضي، ما يسمح للأشخاص بمشاهدة محطة الفضاء الدولية في الوقت الفعلي في سماء الليل ومعرفة متى ستكون في موقعهم.وتحتوي الصفحة الرئيسية في التطبيق على العد التنازلي للعرض المحتمل التالي. والتطبيق متاح للاستخدام بـ 11 لغة مختلفة.