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الطبوبي: 'آن الأوان إلى مصالحة وطنية حقيقية'

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 16:49 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، إن المنظمة الشغيلة ليست لديها خلاف شخصي مع السلطة الحالية وإنما حول ملفات وكيفية تجاوز الهنات والمعوقات.

وأشار الطبوبي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتخطيط والمالية، إلى أن الاتحاد كان مع لحظة 25 جويلية ولم يكن مع أو ضد الأشخاص بل مع إصلاح البلاد وتقويم كل اعوجاج حصل خلال الفترة السابقة.

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وشدد الأمين العام وفق موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة، على أن الاتحاد متمسك بالتنمية وبحق الشعب في صحة ونقل وتعليم جديدة ومستدامة.

وأكد أنه آن الأوان إلى مصالحة وطنية حقيقية مبنية على إصلاح العقليات على قاعدة خيارات وطنية حقيقية تؤمن باستقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية وبناء مناخات ثقة ومحاسبة كل من أجرم وأفسد في حق الشعب التونسي واغتال شهداء الوطن وذلك بالعدل والإنصاف بعيدا عن ثقافة التشفي والإنتقام.


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