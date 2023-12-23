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خميس الماجري " نفخ المزامير منهي عنه..واذا عزف بالمزمار في الاستديو سوف أغادر"

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 13:56 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قال الشيخ خميس الماجري في مداخلة على قناة حنبعل ان الغناء والمزامير حرام وانه سيغادر الاستديو اذا سمع هذه المزامير والاغاني.
وأضاف " نفخ المزامير منهي عنه..واذا عزف بالمزمار في الاستديو سوف أغادر" متابعا " لا يجب تحليل ما حرم الله".
وأشار الى ان المحرمات ليس معها اجتهاد والنص واضح وصريح للغاية.


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