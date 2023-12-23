خميس الماجري " نفخ المزامير منهي عنه..واذا عزف بالمزمار في الاستديو سوف أغادر"

قال الشيخ خميس الماجري في مداخلة على قناة حنبعل ان الغناء والمزامير حرام وانه سيغادر الاستديو اذا سمع هذه المزامير والاغاني.وأضاف " نفخ المزامير منهي عنه..واذا عزف بالمزمار في الاستديو سوف أغادر" متابعا " لا يجب تحليل ما حرم الله".وأشار الى ان المحرمات ليس معها اجتهاد والنص واضح وصريح للغاية.