المحامي عز الدين المهذبي:’’ أِكبر مُتضرر من إعلان إفلاس شركة ’’سيفاكس’’ هي الدولة التونسية’’

وشدد المحامي على أن هذا الحكم يعتبر مشكل كبير خاصة وأِن هناك قضايا جارية مرفوعة ضد شركة سيفاكس بهدف محاولة استرجاع ديون الدولة الموجودة بذمة هذه الشركة , على غرار شركة ’ِ’عجيل’’ِ المديونة لشركة سيفاكس بحوالي 70 مليون دينار,وديوان المطارات وشركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات الأخرى

وشدد في تصريح لاذاعة الديوان على أن أكبر متضرر من اعلان افلاس شركة سيفاكس هي الدولة التونسية ’ قائلا ربما يقع تفادي هذا الضرر اذا تم مصادرة احدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال محمد فريخة وعائلته.وأوضح الضيف بأنه على الأطراف المديونة لشركة سيفاكس أن تثبت بأن عملية اعلان افلاس الشركة هو عمل اجرامي , مشددا على أن عملية التفليس كان الهدف منها الهروب من المسؤولية ومن الالتزامات التعاقدية وذلك لعدم خلاص الديون .وسيفاكس آيرلاينز Syphax Airlines هي شركة طيران خاصة تونسية، تأسست في عام 2011، من قبل رجل الأعمال محمد الفريخة مدير عام مجموعة تلنات، يقع مقرها في ولاية صفاقس