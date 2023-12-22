كورشيد: منحت الدزيري فرصة الاعتذار ولم يعتذر وفرضت على نفسي عدم شراء أي ملك مصادر

قال الوزير السابق مبروك كورشيد في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الجمعة انه يرفض استمرار بعض الجوقات في التهجم على شخصه في إشارة الى الكرونيكور نجيب الدزيري.



وأضاف "انا لجأت للقضاء وفق المرسوم 54 الذي وضعه الرئيس قيس سعيد وليس البرلمان السابق" متابعا" ليس هنالك شخص على راسه ريشة".

وتابع " الانتساب الكاذب ل25 جويلية ليس مبررا للتهرب من العقوبة وقد منحت الدزيري فرصة الاعتذار ولم يعتذر".



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وشدد على ان الدزيري اتهمه بالحصول على أموال من مصر والتخابر مع خليفة حفتر وبانه كناتري وتحصل على حقيبة وزارة أملاك الدولة بقرار من رجل الاعمال اللطيف مضيفا " هو لم يثبت هذه التهم".

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وقال ان الدزيري نسب له ولعائلته كذبا شراء شركات مصادرة بقيمة 12 مليار وهذا كذب مفضوح متابعا " كنت مأتمنا على أملاك الدولة فكيف اخون هذه التعهدات وقد فرضت على نفسي عدم شراء أي ملك مصادر"

وشدد على انه لم يكن وراء مصادرة بعض أملاك رجال الاعمال في 2017 متابعا " يجب ردع كل من يتورط في القذف والشتم".

وشدد على ان الدزيري اتهمه بالحصول على أموال من مصر والتخابر مع خليفة حفتر وبانه كناتري وتحصل على حقيبة وزارة أملاك الدولة بقرار من رجل الاعمال اللطيف مضيفا " هو لم يثبت هذه التهم".وقال ان الدزيري نسب له ولعائلته كذبا شراء شركات مصادرة بقيمة 12 مليار وهذا كذب مفضوح متابعا " كنت مأتمنا على أملاك الدولة فكيف اخون هذه التعهدات وقد فرضت على نفسي عدم شراء أي ملك مصادر"وشدد على انه لم يكن وراء مصادرة بعض أملاك رجال الاعمال في 2017 متابعا " يجب ردع كل من يتورط في القذف والشتم".