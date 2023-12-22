الشكندالي : تونس لا يمكن أن تفيد 'البريكس ' في الوقت الحاضر

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي لدى تدخله الخميس ببرنامج في 60 دقيقة ان انضمام تونس لمجموعة البريكس ليس سهلا باعتبار ضرورة توفر جملة من الشروط لتدعيم هذه المجموعة الاقتصادية بينما تمر بلادنا بصعوبات و لا يمكن أن تفيد البريكس في الوقت الحاضر .



وأضاف الشكندالي أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها رؤية لتقديم ملف رسمي للانضمام الى مجموعة البريكس لافتا الى ضرورة توفر رؤية شاملة تتجاوز تلك الضيقة التي تجعل من تونس وعاء لتسويق المنتجات الصينية حيث لا بد أن تشمل علاوة على المبادلات التجارية تعزيز الاستثمارات الصينية و الروسية و الهندية في تونس لتحويل العجز التجاري معها الى فائض يقلص حاجيات البلاد الى العملة الصعبة .





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واعتبر أستاذ الاقتصاد أن هناك حالة واحدة فقط يمكن أن تنضم فيها تونس للبريكس وهي اذا رأت المجموعة ان موقع البلاد الجيوستراتيجي يسمح للصين بتعزيز استثماراتها في القارة الافريقية في ظل تنافس دولي كبير على الاستثمار في القارة السمراء.



وأضاف أن ادراج تونس في اطار طريق الحرير من قبل الصين سيسمح برصد أموال كبيرة لها من البنك الآسيوي للاستثمار وهي المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تنتفع بها .



واعتبر أستاذ الاقتصاد أن هناك حالة واحدة فقط يمكن أن تنضم فيها تونس للبريكس وهي اذا رأت المجموعة ان موقع البلاد الجيوستراتيجي يسمح للصين بتعزيز استثماراتها في القارة الافريقية في ظل تنافس دولي كبير على الاستثمار في القارة السمراء.وأضاف أن ادراج تونس في اطار طريق الحرير من قبل الصين سيسمح برصد أموال كبيرة لها من البنك الآسيوي للاستثمار وهي المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تنتفع بها .