حشانة: زيارة لافروف الى تونس لن تمر دون مطبات خاصة من الغرب

أكد الديبلوماسي السفير الأسبق نجيب حشانة اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، أن زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف الى تونس، لها دلالة واضحة على مكانة تونس في افريقيا والمنطقة العربية والبحر الابيض المتوسط، الا انها لن تمر دون مطبات.



وأضاف حشانة خلال مداخلة له على اذاعة الجوهرة تونس لا تزن كثيرا اقتصاديا الا انها تزن ثقيلا جيوسياسيا، معبرا عن أمله في تسجيل التفاهمات والاتفاقيات وتأمين المتابعة لها خلال الدور الثامنة لانعقاد اللجنة المشتركة التي تقرر انعقادها في الربع الاول من السنة القادمة.





وأشار الى أن المعسكر الغربي وفي مقدمتها امريكا تسعى جاهدة لإبعاد تونس عن النفوذ الروسي وأن الزيارة لن تمر دون مطبات خاصة من الغرب ويجب ان تكون الجبهة الداخلية والوضع الداخلي صلب.هذا ولم يستبعد المتحدث انضمام تونس للبريكس، والاقرب أن يزور رئيس الجمهورية قيس سعيد روسيا بالنظر الى قرار المحكمة الجنائية والوضع القانوني لبوتين.وكان وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، أعلن خلال لقائه يوم أمس الخميس مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، أن الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية سجلت زيادة في حجم التبادل التجاري بين تونس وروسيا الاتحادية بثلاثة أضعاف حيث بلغ مليارا ونصف مليار دولار.وأضاف لافروف، أنه تم الاتفاق اليوم على تطوير التعاون في عدد من المجالات الأخرى، خاصة المجال الفلاحي بعد أن أعرب الجانب التونسي عن اهتمامه بامدادات القمح الروسي، فضلا عن الاتفاق على التسريع في إدخال اتفاقية استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية حيز التنفيذ.كما أكد وجود اهتمام متبادل بين البلدين، للتعاون في مجال التكنولوجيات الحديثة واستكشاف الفضاء، معلنا أن السنة المقبلة ستشهد اطلاق القمر الصناعي الثاني على ضوء الاتفاقية المبرمة بين شركتين روسية وتونسية لانتاج واطلاق خمسة أقمار صناعية جديدة. وذكّر، في هذا السياق، باطلاق أول قمر صناعي تونسي مخصص للاتصال عبر صاروخ روسي.وأوضح أن تطوير العلاقات في كافة هذه المجالات، سيم متابعتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الروسية، المزمع عقدها في السنة المقبلة في موسكو.