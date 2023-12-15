الجبابلي: الملابس العسكرية التي عُثر عليها بجبل السلوم قد تكون قديمة ‎

أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، أن الأزياء العسكرية التي عثر عليها بجبل السلوم قد تكون قديمة. ‎



ووفق اذاعة الجوهرة, بين الجبابلي أن ما يتم العثور عليه من أزياء عسكرية سواء في جبل السلوم أو المدن، يرجح أن تكون قديمة وتعود إما للجارتين (ليبيا والجزائر) أو للمؤسسة الأمنية التونسية.

وأشار الى أن الوحدات الأمنية والعسكرية تسترجع خلال العمليات النوعية والاستباقية معدات مفقودة.



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أخبار ذات صلة: الناطق باسم محاكم القصرين: يتم التحقيق في وجود أزياء يُشتبه بانها أمنية بالقرب من جبل السلوم....

وكان رياض النويوي الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين صرّح لقناة التاسعة مساء الأربعاء ان احد المواطنين اكتشف مجموعة من الأزياء الأمنية قرب جبل السلوم في ولاية القصرين.

وأضاف " تم تعهيد فرقة الامن الوطني لكشف الملابسات والتحقيق في كون الملابس تتبع الأجهزة الأمنية من عدم ذلك خاصة وانها تحمل شعار الشرطة".



وكان رياض النويوي الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين صرّح لقناة التاسعة مساء الأربعاء ان احد المواطنين اكتشف مجموعة من الأزياء الأمنية قرب جبل السلوم في ولاية القصرين.وأضاف " تم تعهيد فرقة الامن الوطني لكشف الملابسات والتحقيق في كون الملابس تتبع الأجهزة الأمنية من عدم ذلك خاصة وانها تحمل شعار الشرطة".