إصدار طابعين بريديين بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

يصدر البريد التونسي يوم 18 ديسمبر 2023 طابعين بريديين بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وذلك لإبراز إرث هذه اللغة ومساهمتها في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية.



يصوّر الطّابع البريدي الأول مجسّمات هندسية للخطّ العربي وقد تمت كتابة "اللغة العربية" بخطّي الكوفي والثلث. ويصوّر الطّابع البريدي الثاني حرف الضاد رمز اللغة العربية محاطا بتشكيل خطي في الخلفية لإبراز الترابط المعنوي والبصري بينهما.





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يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يـــــوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤهــمــا عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.

