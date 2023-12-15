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مورّطة في عدة قضايا ارهابية... الاطاحة بزوجة ارهابي خطير مختبأة في حي هلال

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 06:38 قراءة: 0 د, 50 ث
      
نجح اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من الإطاحة بزوجة ارهابي خطير مودع بالسجن مورطة في عدة قضايا ارهابية مختبأة داخل منزل تسوغته بجهة حي هلال.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر ورود معلومات مؤكدة على رئيس مركز الامن الوطني بحي هلال مفادها تواجد امراة غريبة عن المكان مشبوهة ومختبأة داخل منزل ،وبانطلاق الابحاث والتحريات وفي وقت وجيز امكن له التعرف على المراة التى اتضح انها قامت حديثا بتسوغ شقة رفقة أربعة من أبنائها وكانت تتخفى كلما غادرت شقتها و تتحاشى التحدث إلى الناس حيث وبعد تحديد مكان تواجدها تم نصب كمين محكم وامكن الايقاع بها وبعرض هويتها على الناظم الالي تبين وانها محل تفتيش لفائدة فرقة الابحاث والتفتيش بالكاف من اجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي..

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بتقديمها إلى مقر مركز الامن بحي هلال والتحري في شانها اتضح وانها مورطة في عدة قضايا إرهابية وزوجة عنصر تكفيري قابع بالسجن وهي بحالة فرار حيث كانت تريد التحصن والتخفي بالحي الشعبي بحي هلال
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف اذن ممثلها بالاحتفاظ بها واحالتها على مصدر التفتيش.


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