تركيز آلة جديدة للعلاج بالاشعة بكلفة 4.5 مليون دينار في مستشفى فرحات حشاد بسوسة

سيتم تعزيز المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بآلة علاج جديدة بالأشعة، بكلفة 4.5 مليون دينار، يقع تركيزها حاليا، وفق ما أكده للجوهرة أف أم، مدير المستشفى الدكتور لطفي بوغمورة.



وعبر بوغمورة عن أمله في تركيز آلات جديدة مما سيمكن من تحسين طاقة الاستيعاب في المستشفى الذي لا يتكفل حاليا سوى بعلاج نحو 90 مريضا شهريا، والحال أن قائمة المرضى اللذين يحتاجون العلاج بالأشعة تتجاوز 1800 مريض.

ويحتاج المريض ما بين 25 و40 حصة للعلاج بالأشعة.



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الجوهرة