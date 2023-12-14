فظيع في المرسى : رفض إقراضه مبلغ مالي فخرب له جسده بالطعنات

تمكن أمس اعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من محاصرة وإيقاف كهل في العقد الرابع من العمر خرب جسد مواطن بالطعنات بسكين بعد أن رفض اقراضه مبلغ مالي .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر تعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في قضية "محاولة القتل العمد والتهديد بواسطة سلاح" حيث أقدم كهل الى التوجه الى منزل احد المواطنين طالبا منه تمكينه من مبلغ مالي قدره 3200 دينار شريطة ترك دراجته النارية بحوزته كضمان وعليه نشب خلاف حاد بينهما تطور الى حد استيلاء المعني على سكين وطعنه في أمكان مختلفة من جسده ثم لاذ بالفرار.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر تعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في قضية "محاولة القتل العمد والتهديد بواسطة سلاح" حيث أقدم كهل الى التوجه الى منزل احد المواطنين طالبا منه تمكينه من مبلغ مالي قدره 3200 دينار شريطة ترك دراجته النارية بحوزته كضمان وعليه نشب خلاف حاد بينهما تطور الى حد استيلاء المعني على سكين وطعنه في أمكان مختلفة من جسده ثم لاذ بالفرار.

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بإنطلاق الابحاث أمكن في وقت وجيز التعريف بذي الشبهة ومكان تواجده وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم التحول الى مقر سكناه والقبض عليه.



باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه أنكر كل ما نسب إليه، باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "محاولة القتل العمد" والأبحاث متواصلة.