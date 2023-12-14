القبض على شبكة مختصة في ترويج الكوكايين بالملاهي الليلية والأحياء الشعبية

تمكن ليلة أمس أعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات خاصة منها مخدر الكوكايين بالملاهي الليلية بالضاحية الشمالية بالعاصمة والأحياء الشعبية على غرار حي هلال بالعاصمة من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج الكوكايين بالملاهي الليلية والاحياء الشعبية .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر ورود معطيات تفيد ان أحد الأشخاص من جنسية إحدى الدول المجاورة قاطن جهة برج الوزير أريانة يتزعم شبكة لترويج المخدرات تنشط بالملاهي الليلية بالضاحية الشمالية و الاحياء الشعبية خاصة بحي هلال رفقة صديقته تونسية قاطنة حدائق قرطاج تونس، حيث بنصب كمين للمعني بعد عملية متابعة ميدانية دقيقة تم القاء القبض عليه رفقة صديقته.

بالتنقل الى منزله بالتنسيق مع النيابة العمومية الكائن جهة سكرة أريانة تم حجز250 غ من مخدر الكوكايين،4 سجائر محشوة بمخدر القنب الهندي،و 7 اقراص مخدرة... وميزان الكتروني ،ومبلغ مالي قدره 6000 آلاف دينار ومبلغ مالي 1250 دولار و 4 هواتف جوالة.



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ومجوهرات متمثلة في خاتم يحتوي على احجار كريمة و "براسلي" و "موتيف" من المعدن الاصفر من نوع رولاكس و عطورات ونظارات فاخرة.



بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بهما والابحاث جارية على صعيد الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات لضبط بقية افراد الشبكة.

