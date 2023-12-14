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الناطق باسم محاكم القصرين: يتم التحقيق في وجود أزياء يُشتبه بانها أمنية بالقرب من جبل السلوم.

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 09:34 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال رياض النويوي الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين في تصريح لقناة التاسعة ان احد المواطنين اكتشف مجموعة من الأزياء الأمنية قرب جبل السلوم في ولاية القصرين.
وأضاف " تم تعهيد فرقة الامن الوطني لكشف الملابسات والتحقيق في كون الملابس تتبع الأجهزة الأمنية من عدم ذلك خاصة وانها تحمل شعار الشرطة".



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