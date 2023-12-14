الناطق باسم محاكم القصرين: يتم التحقيق في وجود أزياء يُشتبه بانها أمنية بالقرب من جبل السلوم.
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الخميس 14 ديسمبر 2023 | 1 جمادي الثاني 1445
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