الناطق باسم محاكم القصرين: يتم التحقيق في وجود أزياء يُشتبه بانها أمنية بالقرب من جبل السلوم.

قال رياض النويوي الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين في تصريح لقناة التاسعة ان احد المواطنين اكتشف مجموعة من الأزياء الأمنية قرب جبل السلوم في ولاية القصرين.وأضاف " تم تعهيد فرقة الامن الوطني لكشف الملابسات والتحقيق في كون الملابس تتبع الأجهزة الأمنية من عدم ذلك خاصة وانها تحمل شعار الشرطة".