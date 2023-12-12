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فيديو اليوم... " فلسطينيون يعدون الفلافل وسط اشتباكات غزة"

Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 10:37 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تداولت وسائل الاعلام فيديو لعدد من الفلسطينيين وهم يعدون الفلافل وسط الاشتباكات في قطاع غزة الذي يشهد قتالا بين جيش الإحتلال والمقاومة.
وقال احد الحاضرين وسط ازيز الرصاص " الموت واحد والرب واحد ونحن لا نخاف الموت ومرحيا بيك يا شلومو" في إشارة الى جيش الإحتلال.


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