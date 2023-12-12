فيديو اليوم... " فلسطينيون يعدون الفلافل وسط اشتباكات غزة"
All news...
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 | 28 جمادي الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:22
05:49
الرطــوبة:
% 46
23°
21°
الــرياح:
5.66 كم/س
15°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
23°-15
24°-16
16°-13
16°-14
15°-13
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 94 346) وزارة الفلاحة توفر كمية من زيت الز
( 31 216) بعد تهديدهم بمقاطعة الدروس والامتح
( 29 237) السلطات المغربية تقيّد تحركات الم
( 22 415) السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر
( 21 888) إسرائيل تنشر صورة لـ4 جنود قتلوا ب
( 21 808) بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير معه
( 21 362) فيديو... "القسام" تستدرج قوة من س
( 21 344) برهان بسيس يعلّق على خبر تحويل 3
( 19 450) دائرة الاتهام تتخذ قرارا بخصوص نور
( 19 372) إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس
( 17 863) اللواء فايز الدويري يكشف مصير اختف
( 17 700) "دعوات بإسرائيل لمحاكمة إيهود بارا
( 17 695) بطاقة ايداع بالسجن في حق مريم الدب
( 16 096) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 16 026) "هذا التحول مؤسف".. سفراء فرنسا في
( 15 892) "المقاومة" تقتل جنديّاً أهدى ابنته
( 15 849) الإحتفاظ برضا شرف الدين بموجب إناب
( 15 396) القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور
( 15 233) مصر... سقوط أول ضحايا المقاطعة ف
( 14 736) تأجيل قضية شيماء عيسى القيادية بج
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278623