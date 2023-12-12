فيديو اليوم... " فلسطينيون يعدون الفلافل وسط اشتباكات غزة"

تداولت وسائل الاعلام فيديو لعدد من الفلسطينيين وهم يعدون الفلافل وسط الاشتباكات في قطاع غزة الذي يشهد قتالا بين جيش الإحتلال والمقاومة.وقال احد الحاضرين وسط ازيز الرصاص " الموت واحد والرب واحد ونحن لا نخاف الموت ومرحيا بيك يا شلومو" في إشارة الى جيش الإحتلال.