أصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة و مسؤول متقاعد كما قرر الابقاء على 5 مشتبه بهم بحالة سراح على ذمة القضية وتحجير السفر عليهم وذلك فيما عرف بملف التجاوزات التى حصلت بالاملاك المصادرة خلال عمليات التفويت فيها بالبيع لرجال أعمال ووكلات عقارية باسعار لا تتماشي وقيمتها الحقيقية.
ملف التجاوزات بشركة الكرامة القابضة هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق 7 مسؤولين
All news...
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 | 28 جمادي الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:22
05:49
الرطــوبة:
% 59
24°
18°
الــرياح:
3.09 كم/س
15°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
24°-15
24°-16
16°-13
16°-14
15°-13
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 94 317) وزارة الفلاحة توفر كمية من زيت الز
( 31 213) بعد تهديدهم بمقاطعة الدروس والامتح
( 29 211) السلطات المغربية تقيّد تحركات الم
( 22 406) السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر
( 21 885) إسرائيل تنشر صورة لـ4 جنود قتلوا ب
( 21 803) بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير معه
( 21 348) فيديو... "القسام" تستدرج قوة من س
( 21 342) برهان بسيس يعلّق على خبر تحويل 3
( 19 447) دائرة الاتهام تتخذ قرارا بخصوص نور
( 19 367) إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس
( 17 859) اللواء فايز الدويري يكشف مصير اختف
( 17 698) "دعوات بإسرائيل لمحاكمة إيهود بارا
( 17 687) بطاقة ايداع بالسجن في حق مريم الدب
( 16 090) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 16 024) "هذا التحول مؤسف".. سفراء فرنسا في
( 15 847) الإحتفاظ برضا شرف الدين بموجب إناب
( 15 805) "المقاومة" تقتل جنديّاً أهدى ابنته
( 15 390) القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور
( 15 229) مصر... سقوط أول ضحايا المقاطعة ف
( 14 732) تأجيل قضية شيماء عيسى القيادية بج
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278620