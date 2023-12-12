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ملف التجاوزات بشركة الكرامة القابضة هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق 7 مسؤولين

Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 09:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة و مسؤول متقاعد كما قرر الابقاء على 5 مشتبه بهم بحالة سراح على ذمة القضية وتحجير السفر عليهم وذلك فيما عرف بملف التجاوزات التى حصلت بالاملاك المصادرة خلال عمليات التفويت فيها بالبيع لرجال أعمال ووكلات عقارية باسعار لا تتماشي وقيمتها الحقيقية.


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