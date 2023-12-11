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وفاة طفل اثر ابتلاعه "كجّة"

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اذنت أمس الأحد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي اثر وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد إبتلاعه كجة عندما كان بصدد اللعب أمام منزله بمدينة القيروان رفقة أصدقائه.
وقد حاول الإطار الطبي انقاذه لكن دون جدوى .


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