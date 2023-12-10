وصول طائرة تقل 57 تونسيا تم إجلائهم من غزة

وصلت طائرة الخطوط التونسية القادمة من القاهرة صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى مطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات تم إجلائهم من قطاع غزة



وقد أفاد رئيس جمعية الاخوة التونسية الفلسطينية لسعد شبشوب لموفدة أخبار اذاعة الديوان أن 380 من التونسيين الموجودين في غزة مع قريناتهم سيتم إجلائهم على دفعات مضيفا أن الطائرة التي حطت اليوم في مطار تونس قرطاج هي الدفعة الأولى من التونسيين.





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وأشار شبشوب إلى أن هناك دفعات أخرى سيتم إجلائها قريبا من غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.