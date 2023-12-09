صورة اليوم " إنقاذ مواطن بعد أن جرفت مياه الأمطار سيارته"

نشرت الصفحة الرسمية "للادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة " على الفايسبوك صورة لعملية إنقاذ مواطن جرفت المياه سيارته.وقام عناصر الحماية المدنية بمرمي حبل للمواطن الذي تمكن من التشبث فيه للنجاة.ووفق بلاغ للحماية المدنية تلقت قاعة العمليات الجهوية صباح اليوم طلب نجدة بعد انزلاق سيارة مدنية على مستوى قنطرة بوادي غزالة بالطريق الرابطة بين مدينة فرنانة و عين البية و التي كان على متنها راكب واحد ( السائق) تمكن من مغادرتها بصعوبة قبل وصول فريق النجدة ، حيث قام فريق الانقاذ في مرحلة اولى بمعاينة مكان التدخل و التاكد من سلامة السائق و عدم تسجيل خسائر بشرية ثم التدخل في مرحلة ثانية بالمعدات اللازمة و بتسخير آلة جارفة لاستخراج السيارة من الوادي بكل حذر و حرفية نظرا لصعوبة التدخل الناتج عن قوة التيار ...