الرائد الرسمي : إنهاء مهام المدير العام بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 الأمران عدد 756 و757 لسنة 2023 مؤرخان يوم 8 ديسمبر حيث ينص الأول على إنهاء مهام أمين بن عمر بصفته مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، فيما نص الثاني على إنهاء مهامه بصفته مديرا عاما بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.

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