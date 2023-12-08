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رابطة الأبطال: النجم الساحلي يفوز على الهلال السوداني

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 22:01 قراءة: 0 د, 11 ث
      
فاز النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1 لصفر بملعب رادس، ضمن منافسات رابطة الأبطال الإفريقية.


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