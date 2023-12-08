رابطة الأبطال: النجم الساحلي يفوز على الهلال السوداني

فاز النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1 لصفر بملعب رادس، ضمن منافسات رابطة الأبطال الإفريقية.