بسام النيفر: طلب تونس تأجيل زيارة وفد صندوق النقد يُترجم رسالة سياسية

اعتبر الخبير في الأسواق المالية بسام النيفر، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، على اذاعة موزاييك الخميس 7 ديسمبر 2023، أنّ طلب تونس تأجيل زيارة وفد عن صندوق النقد الدولية، يُتَرجِم رسالة سياسية واضحة أكثر من أن تكون اقتصادية، وذلك اعتبارا للظرفية الحالية لتونس.



وأوضح النيفر أنّ الزيارة التي كانت مقررة لوفد صندوق النقد الدولي تندرج ضمن متابعة الصندوق لمدى تنفيذ الوعود التي قطعتها تونس سابقا لتتحصّل على القروض"، مشيرا في المقابل إلى أنّه من حقّ أيّ دولة طلب التأجيل.





ويرى النيفر أنّ الرسالة السياسية من تأجيل الزيارة هي أنّ تونس اليوم تُناقش ميزانية الدولة لسنة 2024 بأقصى ما يمكن من موارد ذاتية، وتسعى للتعويل على الذات، دون الاعتماد على الصندوق في 2024".وقدّر المتحدّث أنّ تزامن الزيارة مع مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، "قد يُفهم منها أنّ الوفد قَدِم لإيجاد حلول لتونس".وقال النيفر إنّه "من الواضح أنّ تونس تتّجه نحو عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إلاّ أنّ رفضها للتمويل ليس قطعيا، وسببه الأساسي الشروط التي يُمليها الصندوق، وفي حقيقة الأمر هي سياسات عامة وعمومية يطلب الصندوق انتهاجها، وفي حالة تونس هي ترشيد سياسات الدعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة"."في حين أنّ سياسة تونس اليوم ترتكز على الدور الاجتماعي للدولة، والمتمثّل أساسا في المحافظة على دعم المواد الأساسية والنفطية وعدم التفويت في المؤسّسات العمومية، وهي اتجاهات مختلفة، ولا تسمح بالحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي".وأكّد المتحدّث أنّ صندوق النقد الدولي يتعامل مع جميع الدول بالسياسات نفسها.