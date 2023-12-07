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رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم امام التحقيق مجددا

Publié le Jeudi 07 Decembre 2023 - 14:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
مثل اليوم في حالة إيقاف امام انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ لمواصلة استنطاقه على خلفية اتهامه بسوء التصرف في أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص الوظيف.
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القضاء يتخذ قرارا في حق وديع الجرئ...

وللتذكير فان وديع الجرئ صدرت في حقه بطاقتي ايداع بالسجن على ذمة قضية تتعلق بابرام عقود مع أحد الاطارات الفنية للمنتخبات الوطنية شابتها اخلالات وفق ملف القضية والابحاث .


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