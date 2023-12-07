قرارا قضائي في حق المدير العام السابق للبريد معز شقشوق

قضت محكمة التعقيب بقبول مطلب التعقيب "شكلا" وفي "الأصل" بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بتخطئة الديوان الوطني للبريد ورئيسه المدير العام السابق معز شقشوق بمبالغ مالية تنهاز 750 مليون دينار...



وللاشارة فن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت حكمت بتخطئة الديوان الوطني للبريد ورئيسه المدير العام السابق بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت 750 مليون دينارا، وذلك على إثر شكاية تمّ تقديمها من طرف الإدارة العامة للديوانة التونسية، من أجل مخالفة قوانين الصرف، بخصوص تحويلات مالية الى الخارج.





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وقد تولّى معز شقشوق صحبة الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد الطعن بالتعقيب ضدّ الحكم الاستئنافي المذكور .