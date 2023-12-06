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وديع الجريء يؤكد ثقته في القضاء ويدعو المكتب الجامعي الي التعامل بذكاء مع الفيفا والتأكيد على عدم وجود تدخل سياسي

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 19:56 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الاربعاء 6 ديسمبر، وليد العرفاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الجامعة وديع الجريء ان منوبه واثق من براءته وأكد ثقته في القضاء التونسي.
وشدد العرفاوي على انه وخاافا لما ينم ترويجه في بعض المنابر فان الجريء لم يهدد يوما الدولة بالفيفا وهو ليس في صراع مع الدولة.
وأوضح ان الفيفا تراسل وتسئل عن ملف وديع الجريء مؤكدا على ان المكتب الجامعي لا يمكن ان يقدّم اي جواب قد يهدد مستقبل الرياضة في تونس.
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وأشار العرفاوي الي ان رئيس الجامعة دعا المكتب الجامعي الي التعامل بذكاء مع الفيفا والتأكيد على عدم وجود تدخل سياسي في الشأن الرياضي.

وبين العرفاوي انه سيتم الخميس 7 ديسمبر الاستماع لوديع الجريء في علاقة بالقضية الثانية المتعلقة بتهمة الاستيلاء على منحة الاتحاد الافريقي اثر فوز تونس بمسابقة في كرة القدم المدرسية والتي سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية اصدار بطاقة ايداع ضد الجريء.



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