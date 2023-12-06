وديع الجريء يؤكد ثقته في القضاء ويدعو المكتب الجامعي الي التعامل بذكاء مع الفيفا والتأكيد على عدم وجود تدخل سياسي

قال الاربعاء 6 ديسمبر، وليد العرفاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الجامعة وديع الجريء ان منوبه واثق من براءته وأكد ثقته في القضاء التونسي.وشدد العرفاوي على انه وخاافا لما ينم ترويجه في بعض المنابر فان الجريء لم يهدد يوما الدولة بالفيفا وهو ليس في صراع مع الدولة.وأوضح ان الفيفا تراسل وتسئل عن ملف وديع الجريء مؤكدا على ان المكتب الجامعي لا يمكن ان يقدّم اي جواب قد يهدد مستقبل الرياضة في تونس.