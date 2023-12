La mise en œuvre du Nexus Eau, Energie, Alimentation en Tunisie

Lassociation Solidar Tunisie a organis, mercredi 29 novembre 2023, une confrence pour restituer les rsultats de ses travaux sur les principales recommandations pour la mise en uvre de lapproche Nexus Eau, Energie, Alimentation en Tunisie. Cet vnement a enregistr la prsence notable de plusieurs acteurs institutionnels, organisations de la socit civile, experts, chercheurs et reprsentants de structures de lconomie sociale et solidaire.









...





Quest-ce que lapproche Nexus ?



Le terme Nexus provient du latin et dsigne un ensemble dlments interconnects et interdpendants. Leau, lnergie et lalimentation sont des lments dont les interconnections et les interdpendances ont fait lobjet dtudes et de dmonstrations acadmiques depuis le dbut du sicle dernier.

Lapproche Nexus prne lidentification et la comprhension minutieuse de ces interconnexions et interdpendances comme des pralables critiques la dfinition de la dynamique densemble qui fait fonctionner ce triptyque. La matrise de cette dynamique permet de concevoir des stratgies cohrentes pour une gouvernance optimale de leau, de lnergie et de lalimentation tout en considrant les effets des tendances globales qui influencent le triptyque tels que la croissance dmographique, lurbanisation ou le changement climatique ; lments qui exercent des pressions supplmentaires sur les ressources constituant le triptyque.

Cette approche Nexus, prsente dans les sphres acadmiques et politiques depuis des dcennies, a t adopte par lOrganisation des Nations Unies lors du sommet de Rio pour le dveloppement durable en 2012. LONU a adopt le Nexus comme un cadre de pense systmique qui permet de contribuer la ralisation des objectifs de dveloppement durable.





Pourquoi le Nexus Eau, Energie, Alimentation en Tunisie ? et Comment ?



La Tunisie connait, depuis quelques annes, une situation de vulnrabilit croissante de sa scurit hydrique, nergtique et alimentaire. Les difficults daccs leau et lnergie ainsi que les perturbations rptition au niveau de lapprovisionnement en produits alimentaires sont des signes qui nous invitent rvaluer les approches classiques adoptes en matire de gouvernance.



En effet, la Tunisie affiche un stress hydrique aigu provenant de problmes structurels (bilan hydrique naturellement dficitaire caractristique du climat semi-aride et aride) et conjoncturels (surexploitation des nappes aquifres, forages illicites, scheresse, pertes leves dans les infrastructures ou, encore, utilisation gaspilleuse) auquel sajoute un dficit nergtique structurel au niveau des ressources primaires (ptrole et gaz) d, essentiellement une baisse consquente de la production locale dhydrocarbures (50% entre 2011 et 2019) et une faible pntration des nergies renouvelables.



Ces problmatiques de leau et de lnergie ont fragilis la production alimentaire locale, essentiellement agricole, ce qui a augment la vulnrabilit de plusieurs filires stratgiques linstar de la filire crale, laitire, avicole ou celle des viandes rouges.

En parallle, la Tunisie fait face trois enjeux majeurs savoir (i) le dveloppement durable quitable surtout dans les rgions et/ou auprs des populations vulnrables ; (ii) la conservation dun environnement producteur rsilient et (iii) la scurit hydrique, nergtique et alimentaire pour tous.

Et cest, justement, ici quapparait le Nexus comme une approche inclusive qui intgre les facteurs dinfluence internes (interdpendances) et externes (pressions des tendances globales) au triptyque pour llaboration de stratgies qui allient les besoins du dveloppement quitable et les exigences de la durabilit.

Ltude technique et acadmique ralise par Solidar Tunisie a dmontr la pertinence de ladoption de lapproche Nexus Eau, Energie, Alimentation en Tunisie et a dvelopp un ensemble de pralables sa mise en uvre efficace dont les deux les plus importants :

La ncessit de mettre en uvre le concept lchelle locale pour, ensuite, le gnraliser lchelle nationale pour une meilleure adaptation et adoption de sa philosophie base sur la matrise de la pense systmique.

La ncessit dajouter, au triptyque de base, deux lments dterminants : le sol et le climat.



A partir de ces deux conclusions, surtout la premire, il fallait identifier un levier local de mise en uvre. Et les ateliers rgionaux organiss par lassociation ont permis de rvler lconomie sociale et solidaire comme levier idal compte tenu de sa proximit du Nexus en termes dobjectifs et principes fondamentaux surtout la durabilit (du dveloppement et des ressources), lquit et la protection des cosystmes producteurs.

A la suite de cette identification, un atelier dexperts suivi dun atelier institutionnel ont permis dlaborer un modle de mise en uvre de lapproche Nexus Eau, Energie, Alimentation lchelle locale en se basant sur une gouvernance communautaire encadre par la lgislation et les stratgies. Ce modle se base, en plus des travaux de Solidar Tunisie, sur les recherches de lconomiste Elinor Ostrom (prix Nobel de lconomie en 2009) autour de la gouvernance des biens communs qui identifient la gouvernance communautaire comme modle assurant de meilleures garanties pour lefficacit et la durabilit.



Ainsi, nous avons t en mesure de formuler cette proposition sous forme dune note politique qui expose le contexte, les enjeux, la solution suggre ainsi quun ensemble de recommandations pour la mise en uvre.



Sommairement, notre proposition suggre la cration dune structure de gouvernance communautaire pour la gestion de lutilisation des ressources disponibles identifies par les acteurs institutionnels en fonction des besoins et des objectifs de la commune, dune part et des exigences de la durabilit dautre part tout en restant dans les limites autorises par le cadre rglementaire et en cohrence avec les objectifs stratgiques nationaux. Lobjectif de ce modle est daccorder aux individus de la commune une marge de participation active dans la dfinition dun modle de gestion de lutilisation quitable et efficace des ressources qui prend en considration leurs particularits individuelles et collectives ainsi que dans la cration dune dynamique de dveloppement inclusive cohrente avec leurs spcificits conomiques, sociales et culturelles. Et, ce niveau, il est recommand dintgrer lconomie sociale et solidaire pour profiter de ses bonnes pratiques dans la construction du modle de gestion intgratif des ressources, ou encore de ses bases de connaissances pour la capacitation technique et managriale des chargs de la gouvernance. Également, le tissu de lconomie sociale et solidaire peut constituer un cosystme de dveloppement durable travers lconomie circulaire.



Mais ce modle a besoin dtre bien encadr pour garantir que lintrt communautaire prime, systmatiquement, sur les intrts individuels. Cet encadrement institutionnel se constitue dun ensemble de pralables dont les plus importants sont lidentification prcise du primtre communautaire (gographie, individus, quotas de ressources possibles, niveaux de dlgation de prrogatives de gestion, ), des rgles dquit, du systme de monitoring du comportement individuel, de lchelle de sanctions et du mcanisme de rsolution des litiges. Également, lencadrement englobe ladaptation de tous ces pralables aux ventuelles rorientations stratgiques et/ou rglementaires pour conserver la convergence des objectifs communautaires et nationaux.



Ce modle en plus de lancrage de la dmarche participative, permet une meilleure intgration du citoyen dans la philosophie de la gestion rationnelle des ressources de faon dvelopper sa prise de conscience et son sens de la responsabilit quant la vulnrabilit des ressources. Cela permet, galement, de produire et de collecter la data scientifique et technique pertinente pour comprendre, dans la profondeur, la dynamique des lments du Nexus. Cette comprhension est, rappelons-le, un pralable critique pour lajustement du cadre rglementaire et des stratgies vers une meilleure efficacit permettant des arbitrages durables entre les prrequis du dveloppement quitable inclusif et les exigences de durabilit des ressources.



Iheb BEN SALEM

Consultant en dveloppement durable