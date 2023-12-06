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في بن عروس: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت الفرقة السابعة (حمام الأنف) التابعة لإدارة شرطة النجدة ليلة أمس الثلاثاء وإثر حملة أمنية تحت إشراف رئيس الفرقة داخل قطار الضاحية الجنوبية و محطات الأرتال المعروفة من النقاط السوداء ، مقرين الرياض، بوقرنين، جبل الجلود من محاصرة و إيقاف 8 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش وبطاقات جلب من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، السرقة، الأضرار بملك الغير، إهمال عيال، التهديد، التحيل.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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