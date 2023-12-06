في بن عروس: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

تمكنت الفرقة السابعة (حمام الأنف) التابعة لإدارة شرطة النجدة ليلة أمس الثلاثاء وإثر حملة أمنية تحت إشراف رئيس الفرقة داخل قطار الضاحية الجنوبية و محطات الأرتال المعروفة من النقاط السوداء ، مقرين الرياض، بوقرنين، جبل الجلود من محاصرة و إيقاف 8 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش وبطاقات جلب من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، السرقة، الأضرار بملك الغير، إهمال عيال، التهديد، التحيل.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.
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