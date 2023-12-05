إختتام ناجح لبطولة Ooredoo Padel-Cup by Samsung

بلاغ صحفي - اختتمت أمس، بطولة Ooredoo Padel-Cup by Samsung في قاعة Arena بسكرة. لقد حققت هذه النسخة نجاحًا ملحوظًا، حيث جمعت اللاعبين من مختلف الفئات للتنافس على اللقب الذي يشمل أكبر مجموع جوائز شهدته بطولة Padelعلى الإطلاق في تونس، بقيمة مالية تصل إلى 20,000 دينار تونسي.



اختتم هذا الحدث البارز بحفل توزيع جوائز ، بحضور منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس، و سلمى المولهي، رئيسة الجامعة التونسية للتنس، كما شهد الحدث حضور شخصيات بارزة على غرار بطل التنس مالك جزيري.





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شهد الحفل تتويج كل الأبطال من جميع الفئات المشاركة ومن أبرزهم الفائزين في فئة المحترفينP1000، حيث فاز سليم العروي ومهدي اللومي، باللقب و بجائزة مالية هامة بلغت 3.5 ألف دينار .



يهذه المناسبة, عبّر منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس، عن سعادته قائلاً: "كلنا فخر بمشاهدة مثل هذه المواهب والحماس اليوم في اختتام النسخة الأولى من بطولة Ooredoo padel-cup by Samsung. لقد استطعنا من خلال هذه المسابقة التعريف بهذه الرياضة الحديثة ومشاركة اكبر عدد ممكن من المتسابقين من عشاق هذه الرياضة والذين سيكون لهم فرصة لربح نقاط إضافية في البطولة الوطنية ان شاء الله."



من جهتها أكدت سلمى المولهى، رئيسة الجامعة التونسية للتنس، على أهمية احتضان تونس لمثل هذه المسابقات، قائلة: "نجاح هذه النسخة يسلط الضوء على أهمية رياضة الـ Padel، ونحن سعداء بارتفاع شعبية هذه الرياضة في تونس . نشكر شركة Ooredoo وكل شركائها على هذه المبادرة الطيبة."



لم تحتفل هذه النسخة من بطولة Ooredoo Padel-Cup by Samsung بالتميز الرياضي فقط، بل مكن أيضا هذا الحدث عدد كبير من الجمهور التونسي من التعرف على هذه الرياضة الممتعة.



للاضطلاع على النتائج كاملة يرجى زيارة :

شهد الحفل تتويج كل الأبطال من جميع الفئات المشاركة ومن أبرزهم الفائزين في فئة المحترفينP1000، حيث فاز سليم العروي ومهدي اللومي، باللقب و بجائزة مالية هامة بلغت 3.5 ألف دينار .يهذه المناسبة, عبّر منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس، عن سعادته قائلاً: "كلنا فخر بمشاهدة مثل هذه المواهب والحماس اليوم في اختتام النسخة الأولى من بطولة Ooredoo padel-cup by Samsung. لقد استطعنا من خلال هذه المسابقة التعريف بهذه الرياضة الحديثة ومشاركة اكبر عدد ممكن من المتسابقين من عشاق هذه الرياضة والذين سيكون لهم فرصة لربح نقاط إضافية في البطولة الوطنية ان شاء الله."من جهتها أكدت سلمى المولهى، رئيسة الجامعة التونسية للتنس، على أهمية احتضان تونس لمثل هذه المسابقات، قائلة: "نجاح هذه النسخة يسلط الضوء على أهمية رياضة الـ Padel، ونحن سعداء بارتفاع شعبية هذه الرياضة في تونس . نشكر شركة Ooredoo وكل شركائها على هذه المبادرة الطيبة."لم تحتفل هذه النسخة من بطولة Ooredoo Padel-Cup by Samsung بالتميز الرياضي فقط، بل مكن أيضا هذا الحدث عدد كبير من الجمهور التونسي من التعرف على هذه الرياضة الممتعة.للاضطلاع على النتائج كاملة يرجى زيارة : https://ooredoo-padelcup-score.tn