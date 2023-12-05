سليانة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 34 هك

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023 من استرجاع مقسم دولي فلاحي كان مسوغا لأحد الخواص يمسح 34 هك وذلك بسبب الإخلال بالشروط التعاقدية.



ويتكون العقار المسترجع من قطعتين، توجد الأولى بعمادة جامة من معتمدية سليانة الشمالية والثانية بعمادة سيدي منصور من معتمدية سليانة الجنوبية.

وقد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة، وقد تم تسليم العقار المستردّ إلى خلية التصرف 3 التابعة لديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.



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