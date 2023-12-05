دليلة مصدق تمثل اليوم امام قاضي التحقيق

تمثل المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة بن مبارك مصدّق، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في قضية ثانِية "بسببِ تصريحات أدلَت بها على قناة حنّبعل حول قضيّة المساجين السياسيّين، ويُحال معها في نفس القضية الصحفي برهان بسيس المُنشّط بذات القناة"، وفق بلاغ لجبهة الخلاص الوطني.



وأضافت جبهة الخلاص، أنّ "إحالةَ دليلة مصدق، بعد إحالة كلٍّ من اسلام حمزة وعبد العزير الصيد المُحاميَين على التحقيق من أجل تصريحات إعلامية أدلوا بها حول قضية المساجين السياسيّين إنما يُمثّل امعانا في محاصرةِ حرية التعبير واستهدافا للمحامين بهدف اخراس أصواتهم، في انتهاكٍ صارخ للحصانةِ التي منحها القانون للسان الدفاع".

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