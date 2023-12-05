الجبابلي: حجز 800 كلغ من المخللات مليئة بالديدان والفئران النافقة كانت ستوزع في الاسواق

قال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في مداخلة على قناة التاسعة حجز 800 كلغ من المُخلّلات الفاسدة بمستودع عشوائي بقفصة.وأضاف " تلك المواد كانت ستُوزّع في الأسواق وكان هناك ديدان وحشرات وفئران نافقة عليها".وشدد الجبابلي على ان " تلك السموم كانت ستوزع بشكل عادي كول صحة وبالشفاء".