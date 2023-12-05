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الجبابلي: حجز 800 كلغ من المخللات مليئة بالديدان والفئران النافقة كانت ستوزع في الاسواق

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 08:14 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في مداخلة على قناة التاسعة حجز 800 كلغ من المُخلّلات الفاسدة بمستودع عشوائي بقفصة.
وأضاف " تلك المواد كانت ستُوزّع في الأسواق وكان هناك ديدان وحشرات وفئران نافقة عليها".
وشدد الجبابلي على ان " تلك السموم كانت ستوزع بشكل عادي كول صحة وبالشفاء".


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