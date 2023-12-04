بطاقتي ايداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين

أصدر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بطاقتي ايداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين السجن من اجل تهم ديوانية وتبييض الأموال وفق ما ورد في ملف القضية.

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