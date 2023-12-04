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أوامر رئاسية بانتزاع قطع أرض من أجل المصلحة العمومية

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الإثنين 04 ديسمبر 2023، أوامر رئاسية تتعلق بانتزاع قطع أرض من أجل المصلحة العمومية.

ويتعلق الأمر الأول باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بدوار الباي من منطقة بجاوة في معتمدية وادي الليل بوﻻية منوبة لازمة لمشروع تأمين وتدعيم وتزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.

...

والأمر الثاني يتعلق كذلك باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بوﻻية أريانة ﻻزمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 533 الرابطة بين رواد وقلعة اﻷندلس من النقطة الكيلومترية 10 إلى النقطة الكيلومترية
22.5.

تفاصيل الأوامر على الرابط التالي:

أوامر رئاسية بانتزاع قطع أرض من أجل المصلحة العمومية



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