سهام نمصية تتابع مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى 2024

انعقدت يوم الإثنين 04 ديسمبر 2023 جلسة عمل تحت إشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والتخطيط،خصصت لمتابعة مدى تقدم الأشغال والاستعدادات الخاصة بالتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المزمع إنجازه سنة 2024.



وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي ،المالية والاقتصاد والتخطيط تقديم عرض تم من خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي سيتم اعتمادها فى إنجاز التعداد و مراحله ومتطلبات إنجاحه خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية و الموارد البشرية و كذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.





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وأكدت سهام البوغديري نمصية بالمناسبة على أهمية الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية احصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات ، مبرزة دور التعداد فى ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة و المساعدة فى بلورة السياسات والبرامج الإقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم ، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا.



وشددت الوزيرة فى هذا الإطار على ضرورة احترام الأجال المحددة و المراحل التي تم ضبطها وأحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات و إدارات وهياكل على المستويين ، المركزي والجهوى، داعية فى ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق اسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية مع درس افكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي.

وأكدت سهام البوغديري نمصية على إستعداد الحكومة لتذليل الصعوبات و توفير متطلبات إنجاح هذه العملية الإحصائية الهامة باعتبار بعدها الوطني والاستراتيجى على جميع الأصعدة.